На Дніпропетровщині за добу виявили 716 нових хворих на коронавірус

19.03.2021 18:22

В області за добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку року. Це 716 інфікованих. Між тим наша область й досі залишається в жовтій епідеміологічній зоні. А от червона розповсюджується — до неї потрапив Київ. Загалом за минулу добу в Україні знов понад 15 тисяч нових хворих на коронавірус.

На Дніпропетровщині на кожні 100 тисяч населення на коронавірус хворіють 2,5 тисячі мешканців. З середини лютого зростання відбувається майже щодня. За минулу добу нових випадків зафіксували на півсотні більше, ніж напередодні.

Найбільше хворих зараз в Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську. Рівень госпіталізацій по області за тиждень зріс на третину.

Нестачу ліжок вже відчуває лікарня Мечникова. В реанімації зараз знаходяться 22 пацієнти.

Медпрацівники лікарні Мечникова сьогодні приєднались до вакцинальної кампанії.

Загалом по Україні за минулу добу зареєстровано 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби. Востаннє таку кількість фіксували у листопаді минулого року. Про колективний імунітет поки не йдеться. Першою дозою в Україні щеплено майже 93 тисячі громадян. МОЗ анонсує наступні поставки препаратів.

В МОЗ розраховували, що за добу можна вакцинувати не менше 15 тисяч осіб, нині ж цей показник не більше 11 тисяч. В низькому темпі імунізації від коронавірусу звинувачують владу на місцях.

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