У Слобожанському з нуля зводять новий басейн

19.03.2021 18:14

3-поверхова будівля буде енергоощадною. Там облаштують спеціальну систему вентиляції, яка зберігатиме потрібну температуру та рівень вологості. Басейн призначений для дітей й дорослих. Проєкт розроблено з врахуванням всіх зручностей для людей з інвалідністю. Детальніше — далі у сюжеті.

Новий басейн почали будувати поряд зі спортивним комплексом, який тут звели ще у 2018-у. За проєктом, споруди мають об’єднатися у єдиний архітектурний ансамбль.

У підрядній компанії розповіли, наразі завершують роботи з будівництва залізобетонного каркаса. Обидві чаші для дитячого та дорослого басейну вже готові. Для очищення води планують встановити сучасні фільтри, які мають знищувати більшу частину бактерій.

Доріжки басейну для дорослих будуть довжиною 25 метрів, а для малечі – 10. Мешканці Слобожанського вже не можуть дочекатись на відкриття такого бажаного спортивного центру.

Басейн у Слобожанському зводять державним, обласним та місцевим коштом.

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