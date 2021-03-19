Військові, що боронять повітряний простір над Дніпром, заступили на чергування

Біля Дніпра заступили на бойове чергування військові зенітно-ракетної бригади! Такий урочистий ритуал проводять раз на місяць. Щодня саме вони боронять повітряний простір над містом — сканують небо в пошуках ворожих дронів та інших загроз. Подробиці — далі в сюжеті.

Військова зенітна ракетна частина А4608 базується поблизу Дніпра. Щомісяця її бійці змінюють своїх товаришів на бойовому чергуванні. Спочатку командири батарей по черзі доповідають про готовність зброї та солдатів

Командування ставить завдання та дає настанови бійцям. Далі їх окропляє святою водою священник.

Бойове чергування означає, що бійці цілодобово спостерігатимуть за повітряним простором над Дніпром.

Також бойове чергування — гарна підготовка до повномасштабних навчань із реальними пусками ракет. Як от “Об’єднані зусилля 2020”, які пройшли у вересні в Херсонській області. До них долучалися й наші бійці.

У частині А4608 одночасно проходять службу і строковики й контрактники. Є серед них і жінки. Приміром Юлія відповідає за виявлення й супроводження повітряних цілей. Рік тому вона змінила професію медика на військову. Каже, це була її мрія.

У військовій частині А4608 – триває набір бійців за контрактом. У своїх лавах раді будуть бачити дніпрян. Обіцяють стабільне грошове забезпечення, цікаву службу та соцпакет.

Дніпровська міськрада регулярно допомогає частині. За 5 років військовим придбали обладнання на понад 600 тисяч гривень.

Віднедавна військові частини в Україні можуть отримувати почесні назви. А4608 – хоче називатися “Дніпровською”.