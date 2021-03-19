У депо №1 влаштували екскурсію для вихованців дитячих центрів

Співробітники цього підприємства товаришують із вихованцями дитячих центрів і завжди намагаються зробити для них цікаву прогулянку. Починаючи з того, що групу привозять на спеціальному “чартерному” тролейбусі.

Екскурсія почалася ще за межами депо. Звісно, за кермо дітей пустили лише коли приїхали на місце. Іван захоплюється музикою, пише пісні. Він навіть не очікував, що екскурсія буде такою цікавою.

Сергій Гордійчук за кермом вже 25 років. З задоволенням продемонстрував екскурсантам переваги нового тролейбуса. Водію є з чим порівнювати.

Екскурсію для дітей проводить начальник тролейбусного депо №1 Віктор Сухарь. Він розповідає, що перші тролейбуси у нашому місті вийшли на маршрут 60 років тому. А салони в них були дерев’яними. Протягом років марки громадського транспорту суттєво змінювалися.

Вихованці дитячих центрів “Обійми” та “Барвінок” вперше побачили, де транспорт досліджують і ремонтують. Деяким екскурсантам пощастило взяти участь навіть у “купанні” великої машини.

Потім був обід у їдальні депо й знов відвідання кабіни тролейбуса. Відчуття керування дивовижною машиною тепер залишиться в цих дітях надовго. Можливо до того часу, коли вони обиратимуть професію.