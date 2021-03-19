У Дніпрі офіційно визначили, де можна малювати на фасадах

Вуличне мистецтво не повинно перетворюватися на вандалізм. У Дніпрі створили меморандум, в якому офіційно визначили, де можна малювати на фасадах. Розробили документ з урахуванням думок художників та фахівців з благоустрою. Про що йдеться — дивіться далі.

Від непримітних написів до гігантських картин. Дніпро рясніє безліччю малюнків на будівлях. Аби всі вони були законними, у місті створили меморандум — документ, що регулює художнє вуличне мистецтво.

Де малювати, аби робота залишилась якомога довше — головне питання, що розглядається у меморандумі. Тепер у Дніпрі з’явиться перелік місць, де малюнки будуть дозволеними та їх не зафарбовуватимуть.

Утім меморандум не дозволяє малювати будь-де. У жодному разі не можна чіпати пам’ятки архітектури та цегляні будівлі, особливо Катеринославського періоду. Та все ж, документ не ущемляє права художників, кажуть розробники. Він більше спрямований на розвиток вуличного мистецтва.

Розробляли меморандум спільно із вуличними художниками, враховуючи їхні побажання.

Розробники не обманюються — не всі користуватимуться правилами, прописаними у документі. Для тих, хто порушуватиме благоустрій міста, передбачене покарання.