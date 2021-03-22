У Музеї історії Дніпра покажуть виставу про Олену Блаватську

«Пані Блаватська» у Музеї історії Дніпра. Це буде не експозиція документів та світлин, а моновистава. Про нашу знамениту землячку розповість … сама Блаватська. Вірніше актриса театру “Віримо!” Варвара Вороніна, яка гратиме роль засновниці світової теософської спільноти Олени Блаватської. Проєкт моновистави у музеї підтриманий програмою «Культурна столиця». Про авторів нової п’єси та тонкощі незвичайної постановки дивіться у наступному сюжеті.

У залі Музею історії Дніпра створюють атмосферу вітальні майже сторічної давнини. За стіл запросять глядачів моновистави. Це будуть майже випадкові люди. Їм запропонують спілкування із самою пані Блаватською. У спосіб, гідний самої великої містифікаторки.

Проби звучання голосу актриси у зовсім нетеатральній залі виявилися вдалими.

Ідея створення моновистави належить актрисі театру «Віримо!» Варварі Вороніній. А саму п‘єсу написав Володимир Петренко, режисер театру.

Саме дивацтва, що межує із містикою, і добиваються автори. Навіть вигляд актриси повинен нагадувати примару. Водночас ідея вистави в тому, щоб розповісти про жінку, яка прожила незвичайне життя, гідне не одного сценарію.

Олена Петрівна Блаватська, вроджена Олена Ган в Катеринославі провела всього кілька перших років життя. Це потім вона перетвориться на ризикову мандрівницю, дивну містифікаторку та засновницю нової науки. Навколо її імені створилася й існує досі міжнародна теософська спільнота.

Простір музею, як не дивно, відгукнувся на спробу створення в ньому такого театру. Ймовірно тому, що біографія Олени Блаватської — це теж частина історії Дніпра.

У квітні виставу «Пані Блаватська» зіграють в Музеї історії Дніпра кілька разів. Прем’єра ж запланована на 8 квітня. Моновистава поповнить низку проєктів програми «Культурна столиця», присвячених знаменитим людям нашого міста.