На Ломівській насосній станції замінили обладнання на 90 мільйонів гривень

Один з етапів модернізації завершено. На Ломівській насосній станції розповіли, яке обладнання замінили за останні 5 років. Саме після її фільтрів вже очищена вода потрапляє у будинки мешканців лівого берега. Тільки за один день станція пропускає 100 тисяч кубометрів рідини. Детальніше дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Ось так заступник міського голови тестує якість води на Ломівській насосній станції.

Останні 5 років тут триває масштабна модернізація. Замінили фільтри, покращили систему додавання реагентів та й взагалі — рухаються у бік підвищення стандартів питної води. Один із необхідних етапів — лабораторний аналіз, який тут виконують 24 на 7.

Загалом на модернізацію Ломівської насосної станції витратили майже 90 мільйонів гривень. Й планують виділити ще близько 60. Така величезна сума обумовлена тим, що до того тут замінювали обладнання ще у 83-у році.

У міськраді доповіли й про капітальний ремонт на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, якій виповнилося понад сто десять років! Там роботи мають завершити до кінця двадцять першого року. Плюс чиновники проанонсували й програму із модернізації міських труб водопостачання. Адже саме через їх жахливий стан навіть ідеально очищена вода потрапляє у квартири забрудненою.

Однак, навіть за найоптимістичнішими підрахунками, виконати це з усіма трубами у Дніпрі вдасться через 10-15 років.