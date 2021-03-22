В області за добу 455 нових випадків COVID-19

Від суботи Дніпропетровщина в “помаранчевій” карантинній зоні. Але, якщо темпи зростання захворюваності на коронавірус збільшаться, вже днями ми можемо опинитись в “червоному” кольорі. На сьогодні там сім областей. За минулу добу в Україні зафіксовано майже 8 тисяч нових випадків COVID-19. Але на вихідних завжди цифра нижча, тож справжню картину побачимо у вівторок-середу. Детальніше про ситуацію — дивіться далі.

На Дніпропетровщині за минулу добу 455 нових випадків COVID-19. Більшість в обласному центрі.

В лікарні Мечникова, куди зазвичай потрапляють найтяжчі ковід-пацієнти, зараз перебувають 110 мешканців області. І це найбільша кількість з початку пандемії. 25 – в реанімаційному відділенні.

На Дніпропетровщині збільшилась і загальна кількість госпіталізацій. Ситуацію ускладнює різке зростання хворих на грип та ГРВІ. Такі пацієнти також потрапляють з ускладненнями до лікарень — і це додаткове навантаження на медичну систему. В обласному департаменті охорони здоров’я кажуть, регіон поки перебуває в помаранчевій зоні, але дуже близько до наступної — червоної.

Фахівці кажуть, таке зростання хворих пов’язано ще й з потраплянням до України британського штаму коронавірусу, який швидше поширюється і має менший інкубаційний період. Його наявність підтверджена майже в усіх великих містах. Більш того, на українських теренах “британець” почав й далі мутувати. Про це заявили вчені Інституту молекулярної біології й генетики.

“Вочевидь, саме комбінація модифікованих штамів «британця» спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей. Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу.”

Тож коронавірус розповсюджується набагато швидше, ніж відбувається імунізація. В Україні станом на ранок 22 березня вакцинація перетнула позначку в 100 тисяч.

Понад 7 тисяч щеплень зроблено і на Дніпропетровщині. Область пришвидшує кампанію. Починають працювати 48 кабінетів щеплення. До кінця тижня їхня кількість збільшиться в декілька разів.

Лікарі закликають всіх дотримуватись вже відомих правил безпеки — тримати дистанцію, дезінфікувати руки й носити маску, яка закриває ніс та рот. І обов”язково вчасно звертатись до лікаря.