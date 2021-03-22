Шумове забруднення отруювало життя родини в приватному секторі

Гул трансформатора в день й вночі. Шумове забруднення отруювало життя однієї з родин в приватному секторі Дніпра. Протягом 3-х років люди писали скарги до енергетиків. Проте звернення жодних результатів не давали. Тож господарі викликали інспекцію з питань благоустрою. Що з того вийшло, дивіться далі.

Ані вікна відчинити, ані нормально спати вночі — родина пана Руслана потерпає від гулу трансформатора. Усе почалось роки 3 тому, розповідає господар оселі, коли на їхній вулиці міняли пристрій.

Цього разу господарі лишили скаргу на гарячій лінії міськради. Тож до справи долучилася інспекція з питань благоустрою та представники лабораторного центру. За допомогою спеціального пристрою вони мають визначити — чи відповідає нормам рівень шуму.

Навіть через зачинене вікно спеціалісти фіксують перевищення допустимих показників. Окрім незручностей, які завдає господарям оселі такий шум, він ще й може шкоди здоров’ю наробити.

Тепер потрібно оформити відповідний протокол дослідження та зробити висновки. Документ, який засвідчує високий рівень шуму в будинку, робитиметься три дні. Потім дані про порушення інспекція передасть до поліції.

Тож вкотре нагадуємо про допустимі норми шуму: у житлових приміщеннях з 08-ї до 22:00 – 40 дБ, а в інший час – 30 дБ.