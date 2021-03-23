Дніпровські лікарні мають найвищу завантаженість від початку пандемії

Дніпровські медики фіксують різке зростання числа госпіталізацій хворих на коронавірус. У лікарні №21 наразі перебувають майже 200 пацієнтів.У лікарні Мечникова заповнена COVID-реанімація. Нашим кореспондентам вдалося отримати ексклюзивні кадри звідти. Чи вистачає на Дніпропетровщині ліжок з кисневою підтримкою — дивіться далі в сюжеті.

Олег показує захисний одяг в якому працює у COVID-зоні. Він анестезіолог-реаніматолог лікарні Мечникова. На гумові капці — дві пари бахіл.

Шапочка, респіратор найвищого ступеня захисту, ще один халат, окуляри..

Фінальний штрих — аж три пари гумових рукавиць. У такому обладунку він проводить по декілька годин біля хворих на COVID. Зараз, каже, їх багато, як ніколи.

У терапевтичних відділеннях лікарні Мечникова для пацієнтів з коронавірусом ще є близько 100 вільних місць. Втім зайнята уся COVID-реанімація. Там перебувають 25 важких пацієнтів.

Фіксують різке зростання кількості важких хворих і в інфекційній лікарні №21 — там перебувають 175 пацієнтів. Ліжок, кажуть, поки вистачає. Наплив інфікованих пов’язують із британським штамом, який вже лабораторно підтверджений на території області.

У обласному департаменті охорони здоров’я повідомляють: з 5 тисяч ліжок для хворих на ковід наразі зайняті трохи більше половини. Чиновники запевняють: наразі жодна з лікарень не переповнена. Киснем забезпечені близько 88% місць. Цей показник прагнуть покращити.

Але є дані, що йдуть в розріз зі словами чиновників. Благодійний фонд, у якому працює Леся, безкоштовно надає кисневі концентратори та апарати ШВЛ додому людям, які їх потребують.

Київська волонтерка розповідає: в нашій області є пацієнти, які потребують кисню, проте лікуються вдома. З 850 апаратів, що є розпорядженні благодійного фонду, наразі вільні усього 25. Решта — роз’їхалися по різних куточках України. Переважно через брак місць у лікарнях.

За прогнозами експертів, Дніпропетровщина може потрапити до червоної зони вже цього тижня.