Бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук визнаний почесним громадянином Дніпра

Завдяки інвестиціям Віктора Пінчука у 2012 р. з «нуля» побудовано і відкрито ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – сучасний інноваційний металургійний завод. Усього в будівництво заводу та інфраструктурних об’єктів було інвестовано 1 млрд доларів.

Знаковий проєкт об’єднує новітні технології та п’ять масштабних інсталяцій всесвітньо відомого художника Олафура Еліассона, які стали невід’ємною частиною архітектури підприємства.

Сьогодні це один із флагманів розвитку промисловості Східної Європи, зокрема міста Дніпра, який працює за високими екологічними стандартами. Жорсткі європейські екологічні норми були закладені ще на етапі проєктування заводу. Підприємство не має жодних промислових скидів до р.Дніпро, а у порівнянні із мартенівським способом виробництва викиди забруднюючих речовин в атмосферу зменшились у 2,5 рази, а викиди вуглецю – у 10 разів. Завод підтримує міські екологічні ініціативи та програми.

На підприємствах в Дніпрі та області працює понад 11 тисяч працівників.

Компанія ІНТЕРПАЙП за підтримки Віктора Пінчука продовжує безперервно інвестувати у розвиток виробництва. Так, наприклад, лише на ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за останні роки було побудовано три нових лінії для виробництва коліс та колісних пар. Наразі інвестиційний портфель компанії налічує понад 100 млн доларів.

Аби запобігти епідемії COVID-2019 Віктор Пінчук та Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП та інвестиційно-консалтингова група EastOne взяли активну участь у фінансуванні та розробці плану превентивних заходів боротьби з коронавірусом, а також інформуванні населення України та регіону зокрема про такі заходи. Усього на допомогу медикам у боротьбі із епідемією спрямували понад 10 млн доларів.

У рамках реалізації цієї ініціативи було виділено кошти на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частина з яких була спрямована до Дніпропетровської області – допомогу отримали понад 20 медичних закладів. Окрім того, ІНТЕРПАЙП об’єднав зусилля понад 100 українських та закордонних компаній у рамках благодійного фонду «Відродження регіону», створеного за ініціативою компанії.

Всього з початку пандемії компанія ІНТЕРПАЙП та фонд «Відродження регіону» закупили понад 500 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту, серед яких – ізоляційні халати, костюми біозахисту, респіратори, рукавички, захисні окуляри. На весні та на початку літа до опорних лікарень Дніпра, Нікополя та Новомосковська доставили 10 апаратів ШВЛ американського виробництва, що стало дуже вагомою допомогою медикам у лікуванні хворих на коронавірус. Крім апаратів ШВЛ, для лікарень закупили 160 кисневих концентраторів, половину з них придбали восени для облаштування спеціалізованих лікарняних місць.

Коментуючи Віктор Пінчук зазначив:

Відчувати себе єдиним цілим із земляками завжди було для мене гордістю.

Допомагати і підтримувати рідне місто залишається для мене боргом.

Отримати від нього таке визнання моїх зусиль стало для мене честю.

Хоча я щиро вважаю, що звання громадянина Дніпра почесно саме по собі.

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