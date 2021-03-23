У Дніпрі з четверга запроваджують локдаун

В Україні понад 11 000 нових хворих на коронавірус і рекордне число померлих — 333 людини. До червоної зони карантину відсьогодні потрапила Львівщина. Всього в неї входять тепер 9 областей. У Дніпрі з четверга також запроваджують локдаун. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Більш детально про ситуацію з COVID-19 – у наступному сюжеті.

В нашій області за минулу добу COVID-19 підтвердився у 604 осіб. З них 365 випадків безпосередньо у Дніпрі. Одужало 223 людини, внаслідок ускладнень померли двоє хворих.

У зв’язку з ускладнення ситуації із коронавірусом, у Дніпрі з четверга вводять локдаун. Про таке заявив міський голова Борис Філатов. Дитячі садки та молодші класи працюватимуть у звичайному режимі, а 5-11 класи вчитимуться дистанційно. Вводяться обмеження кількості відвідувачів у кінотеатрах, закладах харчування та на масових заходах.

В Україні вже 9 областей потрапили до червоної карантинної зони. Відсьогодні додалась Львівщина. За добу в країні зафіксовано 11476 нових підтверджених випадків. Понад 300 людей померли. Це найбільший показник з початку пандемії. В МОЗ кажуть — зростання кількості хворих пов’язано з розповсюдженням британського штаму коронавірусу.

Також Кабмін змінив правила в’їзду в Україну. Вони стосуються не лише іноземців, а і наших громадян. ПЛР-тест на коронавірус має бути зроблений не більш ніж за 48 годин, до перетину кордону.

Тим часом в країні продовжується кампанія з вакцинації. На ранок 23 березня, в Україні вакциновано понад 120 000 громадян, з них понад вісім тисяч — на Дніпропетровщині.