В одному з розважальних центрів посеред свята травмувалася 12-річна дівчинка

Травми замість приємних емоцій. В одному з розважальних центрів Дніпра посеред свята травмувалася дівчинка. Вона впала з 3-метрового батуту, зламала руку й отримала струс мозку. Батьки звинуватили у недбальстві працівників центру й вимагають його закриття. Інша сторона каже й про відповідальність батьків.

Струс мозку та перелам правої руки. З такими травмами 12-річна Орина повернулась з дня народження друга. Таке батькам дівчинки повідомили телефоном вже з лікарні, куди дитину доправили просто зі свята.

День народження компанія святкувала у батутному центрі, що на житломасиві Тополя.

Ось на цьому самому місці й травмувалася дівчинка. З невідомих причин вона оступилась і впала вниз з 3-метрової висоти.

Падіння Орини зафіксувала камера спостереження. На кадрах чітко видно, як дитина зривається з трампліна.

Відео швидко поширилось соціальними мережами. Батьки постраждалої дівчинки вимагають негайного закриття клубу.

Та в самому батутному центрі переконані: нещасний випадок стався через грубе порушення техніки безпеки, яке вчинили ж самі батьки.

Однак, мама іменинника каже: ніхто з адміністраторів не провів інструктаж з техніки безпеки. Про те, що пуфи чіпати не можна — також.

У закладі ж кажуть: інструктора замовили на годину пізніше. До його приходу за дітьми доглядали батьки. Які, начебто, ознайомилися з правилами безпеки ще за два тижні до свята.

Та свою провину у батутному центрі визнають. Кажуть: захисну сітку дійсно потрібно замінити на більш тверду конструкцію. Відтепер на майданчик пускатимуть виключно у супроводі інструкторів. Крім того, готові відшкодувати збитки на лікування.

Та батьки дівчинки налаштовані позиватися до суду. Утім, юристи радять вирішити конфлікт мирним шляхом. Оскільки розгляд такого випадку — справа непроста.

Як би не закінчилася ця історія, обидві сторони конфлікту винесуть певні уроки. А на маленьку Орину чекає тривала реабілітація.