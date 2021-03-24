Безхатченки облаштували зону відпочинку під вікнами багатоповерхівки

Зона відпочинку на теплотрасі! На одному з житломасивів безхатченки облаштували місце для зустрічей просто під вікнами багатоповерхівки. Місцеві не дуже щасливі спостерігати пияцтво, бійки, а іноді й інтимні сцени. Чи згодяться безхатченки змінити своє життя на краще, якщо їм пропонують допомогу? Подробиці — знає Софія Куценко.

Подушки, ковдри та побутове приладдя. Все, як вдома. Просто під вікнами багатоквартирного будинку безхатченки облаштували зону відпочинку. Тут вони збираються великою компанією, пиячать, б’ються, а інколи й влаштовують інтимні сцени.

Окупована теплотраса знаходиться просто під вікнами пані Олесі. Жінка мешкає у цьому будинку вже 6 років. Рівно половину із них — бореться із безхатченками.

По допомогу люди зверталися і до поліції, і до місцевих депутатів. Утім, жодної управи на безхатченків не знайшлося. За будь-якої погоді вони повертаються до свого улюбленого притулку. Таке сусідство мешканці п’ятиповерхівки вже не в змозі терпіти. Кажуть: від постійного смороду навіть вікна відкрити не можуть.

Та сьогодні скарги людей нарешті почули. На місце приїхали соціальні працівники й запропонували усім охочим податися до офіційного притулку.

Володимир мешкає на вулиці вже дев’ять років. Поїхати до притулку чоловік відмовився. Каже: змінювати своє життя не планує, адже повністю щасливий.

А ось Віктор два місяці тому звільнився із в’язниці. Чоловік відсидів 10 років і зараз опинився на вулиці. За ґрати, каже, повертатися не хоче, тому дуже потребує сторонньої допомоги. Після довготривалих переговорів із соціальним працівником, він все ж таки погодився їхати до притулку.

У самому ж притулку одночасно можуть перебувати 60 людей. Тут тепло, чисто, є можливість помитися, отримати одяг. Раз на день годують. Безхатченкам допомагають соціально адаптуватися, відновити документи та влаштуватися на роботу.

На жаль, тих, хто хапається за шанс врятувати себе — одиниці, кажуть соцпрацівники. Більшість безхатченків все одно повертаються до звичного способу життя.

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