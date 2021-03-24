Жінка, що втратила свідомість у МакДональдзі, ображена на його працівників

Не надали меддопомогу та попросили покинути ресторан. Саме так, твердить дніпрянка, відреагували працівники МакДональдз, коли вона втратила свідомість. Як пояснюють інцидент в закладі? Й взагалі — чи повинні за законом працівники сфери послуг вміти рятувати життя? Тему продовжить Влад Авдієнко.

Олександра згадує: тільки-но замовила вечерю в МакДональдзі на Європейській площі, як відчула себе зле. Каже, працівники закладу допомагати не поспішали.

Врешті-решт домедичну допомогу Олександрі надали студенти медуніверситету, які випадково опинилися поруч.

Коли ж їй стало краще, стверджує Олександра, працівники МакДональдз попросили покинути заклад.

У МакДональдз категорично заперечують такі висловлювання своїх співробітників. До того ж вже провели службове розслідування й впевнені, зробили усе, що могли. А саме — викликали швидку.

Юристи ж пояснюють: за законом працівники закладів громадського харчування не зобов’язані надавати своїм клієнтам медичну допомогу, якщо не вміють цього робити.

Ба більше, якщо під час надання домедичної допомоги зроблять людині гірше — нестимуть відповідальність.

Натомість у КП “Госпітальєри Дніпра” нагадують алгоритм, який має знати кожен. Якщо людина не дихає, треба терміново проводити серцево-легеневу реанімацію. Якщо просто втратила свідомість, не варто давати нашатир — він може викликати опіки слизової.

Потім вкладіть людину у стабільне бокове положення. Так ані язик, ані слиз не перекриють дихальні шляхи. Й чекайте на медиків.

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