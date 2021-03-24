5 квітня стартує весняний призов до лав української армії

Відправлятимуть малими партіями та одразу до військових частини. 5 квітня на Дніпропетровщині стартує весняний призов до лав української армії. Головна відмінність цьогорічного — жорсткі карантинні заходи. Комісаріат планує залучити до служби близько 1300 мешканців області. Більшість з них розподілять до ЗСУ та Національної гвардії. Й вже вкотре у військовій комісії заспокоюють батьків призовників — їхні діти до зони ООС не потраплять. Однак, за спробу ухилитися від строкової служби, на юнаків може очікувати як штраф, так й ув’язнення.

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