Нововведення в бюджеті участі, оптимізація роботи позашкільних навчальних закладів та співфінансування ОСББ. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Депутати впорались за чверть години, бо ключові питання обговорили напередодні у профільних комісіях. Детальніше про порядок денний — далі.

На порядку денному — зміни до низки муніципальних програм та оптимізація міського господарства. Зокрема йшлося про вдосконалення роботи комунальних закладів позашкільної освіти. Їх об’єднають, тобто зроблять комплексними. Усі тренери й викладачі, обіцяють, залишаються працювати. Зміни торкнуться лише адміністрації.

Також міські обранці внесли зміни до програми “Бюджету участі”. Розширили перелік напрямків. Крім того, зменшили вік до участі — тепер молоді люди віком 14 років можуть і подавати заявку і голосувати. Крім того, змінено кошторис проєктів.

Затвердили зміни й стосовно частки співфінансування ремонтів ОСББ. Її знизили до 25 відсотків. Нові умови дозволять всім об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків бути в рівних умовах.

Дніпро вводить ще одну соцпослугу – супровід дитини під час інклюзивного навчання. Відповідне рішення також прийнято на сесії. Асистентом може бути соціальний працівник, один з батьків або законний представник. Вони перебуватимуть як у школі, так і під час різних екскурсій або навчальних поїздок, передбачених освітнім процесом.

Ну, і ще одним почесним громадянином у Дніпрі стало більше. Таке звання депутати надали бізнесмену та філантропу Віктору Пінчуку за його внесок у життя міста.

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