Через посилення карантину у Дніпрі стався транспортний колапс

Мешканці спальних районів міста скаржаться: на цьому тижні дістатися роботи вчасно — майже нереально. Адже відучора всьому громадському транспорту заборонили перевозити пасажирів стоячи. Що відбувалось на зупинках сьогодні вранці — бачили наші кореспонденти.

Лівий берег, перетин вулиць Калинової та Образцова, 8:00. Люди марно намагаються зупинити маршрутки. Розповідають, колапс назрівав ще з середи, коли у Дніпрі посилили карантин.

Близько половини автобусів проносяться повз. Ті ж, які зупиняються, набиваються під зав’язку! Водії не можуть навіть нормально зачинити двері.

Дехто посилений карантин критикує, дехто ж — згоден миритися з обмеженнями заради здоров’я.

Схожа ситуація й на Слобожанському. На середині проспекту зупинити громадський транспорт о 8-й ранку майже неможливо.

О 9:00 в автобуси намагаються влізти ще й пільговики. Хоча, за рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, вони можуть безкоштовно користуватися транспортом лише з 10-15:00. Дехто — не здається…

Великі черги й на Вокзальній площі. Втім тут порушують і беруть пасажирів стоячи.

У міськраді ж пояснюють — із введенням додаткових обмежень збільшили кількість маршруток, які курсуватимуть протягом дня у Дніпрі. Але їх буде лише на 60 одиниць більше, ніж у звичайні дні.

Випустити ще більше автобусів на маршрути, кажуть, не можуть, бо не вистачає водіїв. Тож просять великий бізнес перенести початок робочого дня, аби зменшити навантаження на транспортну систему в години пік — 7-9:00.

Дещо покращиться ситуація, сподіваються в мерії, вже наступного тижня. Прогнозують, кількість людей у години пік все ж таки зменшиться.