Карантин знов може припинити культурне життя міста

Чи скасовують майбутні концерти в філармонії імені Леоніда Когана? Творчі колективи та керівництво намагаються зберегти весь запланований розклад афіш. Але вже відомо, що проєкти з солістами з-за кордону, скасовані. Чого чекати публіці, дізнавалася наша Ірина Каблоцька.

Камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена Года” готує для виступу у філармонії велику програму. Це буде першій вихід до публіки після перерви, що тривала рік.

До виступу 5 квітня ще є час, але він, як виявилося, працює не на творчий колектив. Ймовірне перенесення концерту нервує артистів та диригента. Втім директор філармонії заспокоює, хвилюватися зарано.

Інша справа з програмами, до яких запрошені солісти з за кордону. Тому “Страсті за Матфеєм” Йогана Себастьяна Баха 3 квітня в залі філармонії не пролунають, виконання перенесене. Але є цікава заміна.

Зараз у великій залі диригент Айдар Торибаєв репетирує з симфонічним оркестром. Програма на суботу, 27 березня. Солістом на сцену вийде молодий талановитий скрипаль Данило Гоноболін.

Те, що зараз Данило Гоноболін зміг приїхати в Дніпро з Києва, велика вдача. І не через карантинні обмеження, а за щільним графіком молодого артиста.

Партнерські проєкти із філармонією імені Когана не припиняються. На наступні місяці заплановано багато нових програм.