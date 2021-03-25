Магазини середмістя проінспектували на дотримання карантинних вимог

У пошуках порушників карантину. У рейд середмістям Дніпра сьогодні вирушили зведені групи з поліції, представників Держпродспоживслужби, муніципалів та транспортників. Інспектували, як містяни дотримуються протиепідемічних правил. У тому числі у магазинах та супермаркетах. Що з того вийшло — розповість Юлія Кочет.

Поліція, транспортники, Держпродспоживслужба та муніципали — у рейд Дніпром щодня вирушають по вісім таких спільних бригад. Під їхнім прицілом торговельні центри, супермаркети, магазини, громадський транспорт. Перевіряють, чи дотримуються містяни правил карантину.

Одним з перших під перевірку потрапляє Центральний універмаг. Ще й п’яти хвилин не минуло, а вже є протокол.

Втім, протокол складають не на всіх. Де можна, обмежуються попередженням.

А ось у Держпродспоживслужби за результатами перевірки питання виникають до керівництва торговельного центру. За недотримання протиепідемічних заходів складають протокол.

Перевіряють й транспорт. Адже проблемних моментів тут також вистачає.

Втім, там сьогодні обмежились попередженнями. Сподіваються, що від завтра цих порушень не буде.

Окрім дії таких зведених бригад, кожне відомство також влаштовує перевірки. Сподіваються, що спільним зусиллями та з сумлінністю городян, Дніпру вдасться не допустити зростання рівня захворюваності.