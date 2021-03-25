3 тижні безкоштовних кінопоказів, концертів та воркшопів. У Дніпрі відкривається представництво Дому Європи. Програму реалізують завдяки інформаційній підтримці Євросоюзу для креативних індустрій, освіти, медицини та соціального підприємництва. Вхід — вільний, але за попередньої реєстрації й з дотриманням карантинних норм.

Так звані інформаційні тижні пройдуть у Дніпровському центрі сучасної культури з 26 березня по 16 травня. У такий спосіб представництво знайомить жителів регіону з можливостями, які надають програми Євросоюзу. Для тих, хто хоче навчатися та працювати разом з колегами з ЄС, це гарна можливість отримати консультації експертів, навчитися писати заявки на гранти та отримати фінансування власних проєктів.

Минулого року з Дніпра було надіслано 6% від загальної кількості заявок. Всі отримали фінансування. Серед них і Центр сучасної культури у Дніпрі.

Два рази на тиждень: у четвер і суботу менеджери Дому Європи презентують гранти, тренінги та табори. Роботу організували за шістьма напрямками.

Інформаційна зона, коворкінг, бібліотека та лаунж-зона працюють у відповідності до карантинних обмежень. Всі подробиці опубліковані на сторінках Центру сучасної культури у Дніпрі та Дому Європи. Офіційне відкриття відбудеться 26 березня о 19:00 у відреставрованій частині будівлі на Успенській Площі.