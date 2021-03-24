В області за минулу добу занедужали на коронавірус 785 людей

В Україні другий день поспіль рекордна кількість померлих від COVID-19. Внаслідок недуги загинули 342 людини. Всього ж за минулу добу на коронавірус захворіли понад 14 тисяч осіб. На Дніпропетровщині ситуація також погіршується. Деталі дивіться у наступному сюжеті.

У Дніпропетровській області за минулу добу 785 людей занедужали на COVID-19. З них 295 випадків зафіксували власне у Дніпрі та 204 у Кривому Розі. Внаслідок ускладнень від коронавірусу померло 10 осіб. Одужало 403.

В амбулаторіях регіону працюють 48 стаціонарних пунктів вакцинації від коронавірусу. У планах – збільшити їхню кількість до 200. В області вже почали проводити ковід-щеплення для людей від 80 років.

На Дніпропетровщині загалом вже вакцинували майже 9 тисяч громадян. По Україні від початку кампанії щеплено 137 026 людей. За останню добу щеплення отримали трохи більше 15 тисяч осіб. В МОЗ кажуть, це на 5 тисяч більше за попередню добу. Лідерами за кількістю вакцинованих є Дніпропетровська, Донецька та Київська область.

Загалом по країні минулої доби було зафіксовано 14 174 нових випадків COVID-19. Кількість активних хворих — більше 272-х тисяч. Померли від ускладнень коронавірусу 342 особи — це найбільша кількість з початку епідемії.

У червоній зоні наразі вісім областей. Від четверга жорсткий карантин діятиме і на Львівщині. Дніпро також зачиняється на локдаун. Про таке ще вчора заявив міський голова Борис Філатов.

Також медики нагадують, що необхідно дотримуватися соціальної дистанції в громадських місцях, користуватись антисептиками та обов’язково носити захисні маски.

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