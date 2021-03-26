Дніпропетровщина увійшла до списку лідерів з розповсюдження коронавірусу

В Україні понад 18 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували на Одещині, Дніпропетровщині та Львівщині. В нашій області за добу показник занедужалих збільшився у півтора раза. Про ситуацію із пандемією дивіться у наступному сюжеті.

Ще 1358 випадків COVID-19 виявили на Дніпропетровщині. Найбільша кількість хворих на коронавірус у Дніпрі – 542 людини. 203 випадки зафіксували у Кривому Розі, та 123 у Кам’янському. Померло 25 осіб, одужало 273.

В лікарні Мечникова ситуація із ковід-хворими залишається напруженою. Наразі в там перебувають 103 важких хворих, 16 знаходяться у відділенні реанімації. Вони підключені до апарату ШВЛ.

На Дніпропетровщині за минулу добу ковід-щеплення отримали 1380 мешканців. Всього ж від початку кампанії в регіоні таких понад 12 тисяч. А по всій Україні кількість імунізованих перетнула поріг у 174 тисяч. Й лише одна-єдина людина вакцинована повторно. Загалом другу дозу препарату МОЗ обіцяє в середині травня.

Нагадаємо, вчора Індія шокувала світ тим, що призупиняє експорт вакцини CoviShield. Таким чином Україна не отримала другу партію препарату. В уряді це визнали, втім налаштовані оптимістично.

Втім ще вчора до України прибула перша партія вакцини з Китаю. Поки що це тільки 215 тисяч доз. Всього ж замовлено мільйон 900 тисяч доз препарату. Їм планують імунізувати маломобільну групу населення похилого віку.

В Україні зафіксували найвищу добову захворюваність з початку року — плюс 18 132 нових випадки. Наразі 11 областей знаходяться у червоній зоні карантину, Дніпро ж самовільно впровадив локдаун. Якщо в країні ще два регіони потраплять до червоної зони, влада не виключає повного закриття країни, як у березні минулого року.