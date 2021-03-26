Поліція викрила сімейну пару за шахрайство з сім-картами

Ошукали на пів мільйона гривень. Поліція викрила сімейну пару за шахрайські схеми з перевипуску телефонних сім-карт. Молоде подружжя із Кривого Рогу систематично скуповувало вживані мобільні номери.

Вони розшукували дані про людей, які їх використовували. Й за допомогою функції відновлення паролю отримували доступ до онлайн-банкінгу. У такий спосіб виводили гроші з карток. А ще — брали швидкі кредити.

За шахрайство подружжю загрожує до 8 років позбавлення волі.