Поліція викрила сімейну пару за шахрайство з сім-картами

26.03.2021 18:58

Ошукали на пів мільйона гривень. Поліція викрила сімейну пару за шахрайські схеми з перевипуску телефонних сім-карт. Молоде подружжя із Кривого Рогу систематично скуповувало вживані мобільні номери.

Вони розшукували дані про людей, які їх використовували. Й за допомогою функції відновлення паролю отримували доступ до онлайн-банкінгу. У такий спосіб виводили гроші з карток. А ще — брали швидкі кредити.

За шахрайство подружжю загрожує до 8 років позбавлення волі.

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