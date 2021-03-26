Жителі вулиці Карагандинської, 9 весь опалювальний сезон з холодними батареями

Всю зиму просиділи у холоді. Жителі вулиці Карагандинської, що на житломасиві Придніпровськ, весь опалювальний сезон провели з холодними радіаторами. У квартирах по 15 градусів тепла. І це за умов, що на вулиці нема морозу. Люди твердять, що кожного року мають ту ж саму проблему. Однак платіжки надходять по повному тарифу. Як на негаразди реагують у комунальних службах — дізнавалася наша Таїсія Скрипник.

Кілька відер води 70-річна Олена Олексіївна спускає з радіаторів кожного дня. Якщо не робитиме цієї процедури — весь під’їзд сидітиме в холоді. Допомагає, на жаль, ненадовго.

Від низької температури страждають всі мешканці будинку на Карагандинській, 9. Жителі 80 квартир увесь опалювальний сезон зігріваються власними силами.

Хто може — купує електричні обігрівачі. Однак це суттєво здорожчує платіжки за електроенергію. При цьому рахунки за тепло все одно виставляють “по повній”. Та виходить, що платять не за тепло, а за холод.

Павло каже, із проханням вирішити цю проблему звертався не раз: і до обслуговуючої компанії і теплопостачальника, до міської та навіть обласної влади.

У листах постачальник тепла “ДТЕК” каже — носій подається згідно з нормами, проблема у ваших комунікаціях. Обслуговуюча ж компанія “Екологія Д” відписує, що труби в порядку й винні нібито мешканці верхніх поверхів, які не хочуть спускати повітря з опалювальної системи.

Жильці ж кажуть, терпець урвався. Тепер замість індивідуальних звернень вони складають колективні скарги з вимогами провести повну ревізію обладнання та надати їм якісну послугу.

Новини 11-го також хотіли поставити питання обслуговуючій компанії будинку “Екології Д”. Однак за жодним із вказаних в реєстраційних документах номерів нам не відповіли.

Ми також спрямували інформаційний запит до Дніпровської міської ради й протягом тижня телефонували, щоб отримати відповідь на звернення. Однак чиновники мерії не вважають за потрібне спілкуватися ані з пресою, ані з платниками податків. 11 канал триматиме ситуацію з опаленням будинку в Придніпровську на контролі.

Якщо ви стали учасником комунального конфлікту або бачите приклади негаразду в іншій сфері життя, зв’яжіться з новинами 11-го каналу.

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