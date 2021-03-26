Магазини міста дотримуються заборони на продаж алкоголю вночі

Напередодні ввечері у Дніпрі інспекція з благоустрою провела рейд щодо продажу спиртного після 22:00. За 2 години спеціалісти перевірили 5 невеличких крамниць в районі 12-го кварталу та Робочої. Порушень не виявили. Подібні рейди у Дніпрі проводять щотижня у різні дні. На тих, хто порушує заборону продажу алкоголю в нічний час, чекають штрафи до понад 13,5 тисяч гривень. Від початку року інспектори склали 8 протоколів, у 2020-у – майже 70.

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