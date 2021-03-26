Комунальники прочистили каналізаційні стоки на Лівобережному-3

Запчастини від автомобілів, уламки побутової техніки, памперси та навіть частки бетонних плит! І це далеко не весь перелік так званих скарбів, які комунальники знаходять в каналізаційних колодязях. Сьогодні вони показали, як прочищають стоки на Лівобережному-3. Що підняли з п’ятиметрової глибини — бачив Влад Авдієнко.

Житломасив Лівобережний-3, провулок Фестивальний. Тут комунальники взялися чистити каналізаційний колектор. У спецодязі, який не пропускає воду, робітник спускається у яму.

Одна мотузка — то для страховки, до іншої прив’язане невеличке відерце. У ньому доставляють інструменти. Цим же відром вигрібають на поверхню кілограми сміття.

Сьогоднішній улов — це гілки, ганчірки та шматок бетону. Комунальники знизують плечима, мовляв, стандартна ситуація. Усе не обмежується одноразовим посудом, памперсами та пакетами. Буває, знаходять “скарби”, що вражають своїми розмірами.

Будь-яке сміття, змите в унітаз, забиває зношені мережі та старі колектори. Це лише питання часу, кажуть комунальники. Так було й у будинку, біля якого сьогодні ведуть роботи. Розповідає пані Любов, яка живе на першому поверсі.

На засмічену каналізацію торік до мерії поскаржилися майже 14 тисяч разів. Бригади із прочистки щодня роблять по півсотні виїздів Комунальники наполегливо закликають викидати відходи у сміттєві баки, а не в унітаз.