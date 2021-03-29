Дніпропетровщина на межі потрапляння до “червоної” зони

Медзаклади вкрай завантажені, і лікарі вже говорять про подальшу кризу. Поки у червоному рівні 10 областей та Київ. МОЗ нещодавно оновило перелік кольорових епідзон. Зокрема, до “червоних” регіонів додали Чернігівську область. Ми ж поки залишається в “помаранчевій”, та чи надовго?

За останню добу на Дніпропетровщині майже 650 нових випадків коронавірусної хвороби. Невелика цифра, у порівнянні з показниками минулого тижня, але це не завадило нашій області потрапити до антирейтингу. Найбільше інфікованих зафіксовано у Дніпрі.

На сьогодні Дніпропетровщина вже в кроці від червоної зони. Захворюваність росте, ковідні реанімації переповненні. В лікарню Мечникова надходить все більше тяжких пацієнтів. У порівнянні з попередньою хвилею, кажуть медики, таких хворих на третину більше.

Серед тих, хто в реанімації – 5 пацієнтів з майже 100% ураженням легень. За словами медиків, COVID-19 зараз вражає більше молоді та став агресивнішим.

Якщо більшість областей опиниться у червоній зоні, оголосять всеукраїнський жорсткий локдаун. Поки в найнебезпечнішому рівні – 11 регіонів. Наша область залишається в помаранчевій, хоча кількість госпіталізованих пацієнтів перевищила 73%. При цьому в області безліч порушень, щодо дотримання протиепідемічних заходів. Минулого тижня Держпродспоживслужба перевірила 1600 суб’єктів господарювання. Більшість порушень в закладах харчування.

Вакцинація, яка спрямована на створення колективного імунітету, дещо загальмувалась. За минулу добу в 4 областях України не зроблено жодного щеплення. На Дніпропетровщині всього 80 людей отримали вакцину.

Окрім тих, хто проти вакцинації чи вагається, є певна кількість громадян, що вже готові отримати щеплення від коронавірусу.

Наприкінці минулого тижня до України прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Коли її також долучать до імунізації — поки невідомо.