Мешканці трьох вулиць у Карнаухівці цілий тиждень були позбавлені газу

Перекрили газ та викручують руки. Мешканці трьох вулиць у Карнаухівці, що неподалік Кам’янського, цілий тиждень відрізані від блакитного палива. Газівники спочатку сказали, що вентиль закривають через аварійні роботи. Однак потім виставили умову — послугу повернуть лише після укладання договору про обслуговування обладнання. Ціна ж мінімум 600 гривень на рік. Наші кореспонденти вирушили до Карнаухівки аби розібратися — що до чого.

Понад 600 гривень на рік за обслуговування ось такої плитки. І це мінімум, який вимагають газівники за вкладання договору, без якого мешканцям Карнаухівки взагалі не повернуть блакитне паливо.

У цьому будинку 81-річна Лідія Григорівна мешкає зі своїм хворим чоловіком. Він тільки-но переніс інсульт. Через відключення газу у квартирі пенсіонерів холоднеча.

Газу, каже жінка, немає ще з минулого понеділка. Повідомлення про відключення пенсіонерка не бачила. Та вже від сусідів дізналася – аби постачання відновили, потрібно укласти якусь угоду із газівниками. Й пані Лідія готова заплатити будь-які гроші, адже на кону здоров’я рідної людини.

Та почалося все у Карнаухівці з ось такого повідомлення, яке газівники розвісили на трьох вулицях за день до відключення. Мовляв, будуть проводити аварійні роботи. Однак, ні про угоди, ні про терміни виконання ремонту — ані слова.

На вулицях, які залишилися без блакитного палива, тільки дітей мешкає близько 70. Також дуже багато пенсіонерів. Люди почали хворіти, адже прогріти будинки електроприладами важко та ще й дорого.

Та коли люди почали масово звертатись до газової служби та телефонувати до облдержадміністрації, компанія-монополіст швидко змінила свою позицію. Й аварійні роботи магічним чином перетворилися у планові. Й тут у мешканців Карнаухівки виникло ще більше питань. У тому числі до тих самих угод про обслуговування обладнання.

Тобто вибору у людей немає. Не хочеш мерзнути — підписуй документ на тих умовах, які пропонує монополіст. Та от у Кам’янському відділі облгазу запевняють, відключення абонентів провели згідно з чинним законодавством. Мовляв, мешканців попередили заздалегідь.

І взагалі, у компанії запевняють — люди самі можуть обирати, з якою організацією укладати договір. Однак, без цих паперів газ не повернуть. Адже це, так би мовити, підтвердження безпеки приладів у будинку. На цей час майже усім абонентам у Карнаухівці постачання відновили. Звісно ж після добровільно-примусового підписання угод.

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