На трамвайному маршруті №12 оновили рухомий склад

Зі Старомостової площі на житломасив Мирний — у комфорті. Старі вагони, які прослужили майже пів століття, замінили новими німецького виробництва. Кожен обійшовся бюджету Дніпра у понад 2 мільйони гривень. Та воно того варте, переконують в Міськелектротранспорті. Переваги європейських трамваїв на українських дорогах вже встигли оцінити пасажири. Подробиці — далі у сюжеті.

Вже три місяці, як на маршруті №12 новенькі вагони. Пасажири не можуть натішитися — трамваї ходять чітко за розкладом, в середині — тепло та чисто.

Переваги оновленого рухомого складу оцінили й водії. Їм більше не потрібно витрачати час на нескінченні дрібні поломки в дорозі.

Вагони, які раніше виводили на маршрут, вже давно віджили своє — старим радянським трамваям було майже 50 років.

Європейські трамваї, які тепер курсують зі Старомостової на Мирний і назад – вживані, але у відмінному стані. Їх привезли з Германії та адаптували під вітчизняні трамвайні колії. Кожен вагон обійшовся бюджету Дніпра у майже 2,3 мільйона гривень. Втім, це значно вигідніше, аніж купувати нові в Україні, переконують представники міськради.