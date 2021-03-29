В Україні значно зросли ціни на харчові продукти

Олія майже по 50, яйця — по 35, а цукор — по 24 гривні. Та експерти запевняють, це тільки початок. Вже незабаром очікується чергова хвиля здорожчання. З чим це пов’язано — дізнавався наш Єгор Ромахло.

За декілька місяців ось така пляшка олії подорожчала майже на 20 гривень.Й подібна ситуація з чималою кількістю продуктів. Питання — звідки ж такі ціни — зараз хвилює чи не кожного українця.

Яйця, олія, цукор, крупи, вершкове масло — і це далеко не весь список товарів, які значно додали у ціні з початку року. Через це покупці стали помітно економнішими. Від деяких продуктів людям взагалі довелося відмовитися.

Відповідно, дорожчим став й борщовий набір. За середніми підрахунками, п’ятилітрова каструля вам обійдеться у майже 80 гривень. Торік ця цифра була на рівні 70. Фінансові ж експерти розповідають, причина здорожчання кожної із позицій індивідуальна. Та сама олія підскочила у ціні через судову тяганину одного із найбільших виробників цього продукту в Україні.

Є інформація, що зовсім скоро ціни підскочать ще сильніше. Спочатку на нафту, потім на бензин, й відповідно — на продукти. Усьому виною аварія у Суецькому каналі, де величезний суховантаж сів на мілину.

За інформацією ж київських політологів, в офісі президента України вже відреагували на невдоволення людей новими цінами. Начебто, там планують налагодити зв’язок з компаніями-монополістами, які й мають знизити ціни.

Та от чи допоможе це втручання уряду? Залишається лише слідкувати за цінниками.