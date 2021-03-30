Жителі проспекту Поля непокояться через аварійні дерева

Мешканці будинку 129-Б скаржаться: вздовж дороги ростуть сухі тополі, які будь-якої миті можуть впасти на перехожих. Дерева позначені червоними колами, але комунальники нічого з ними не роблять. Що означає ця розмітка, та куди звертатись, якщо над вашим домом нависли аварійні рослини — Таїсія Скрипник розбиралась.

Мешканці будинку на Поля 129-Б кажуть, їхнім тополям вже не один десяток років. Дерева нависають над дорогою і ходити по ній стає небезпечно.

Скарги й звернення до голови ОСББ та міської влади мешканці писали неодноразово. Реакції на них не побачили досі. Чи знають про проблему жителів у “Міськзеленбуді” – питаємо у головного інженера.

Ті дерева, що непокоять людей, помічені червоними колами. За словами комунальників, це означає, що вони підпадають лише під обрізку гілок і як аварійні – комісією не визнані. Дерева під спилювання вони позначають червоними хрестами. А ті, що необхідно омолодити — однією прямою лінією.

Тепер кажуть, перед своїм візитом завчасно попередять мешканців, аби ті прибрали з дороги свої авто. Обрізку обіцяють виконати до кінця наступного тижня.

Якщо ви занепокоєні станом дерев біля вашого будинку, вам варто скласти колективне звернення від імені мешканців та спрямувати його до міського департаменту благоустрою. Після чого до вас приїздить комісія та обстежить всі дерева на прилеглій території. Після вирішить, що з ними робити.