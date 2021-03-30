Через жахливі дороги потерпає приватний сектор Соборного району 

Машини ледь проїжджають, а пішоходи ризикують переламати ноги! Всьому виною — дороги, а точніше їхня відсутність. У Соборному районі Дніпра одразу декілька вулиць приватного сектора вже понад 30 років знаходяться у занедбаному стані. Ситуація настільки катастрофічна, що ані швидка, ані пожежники не можуть доїхати до пункту призначення. Як в таких умовах живуть люди та що із цим планують робити в мерії — дивіться у сюжеті Марка Ручки.

Вулиці Винницької, Льотчиків та Зої Космодем’янської. Під’їжджаємо до перехрестя, але далі їхати вже не ризикуємо.

Тотальне бездоріжжя та повна відсутність асфальту. Понад 3 кілометри вулиць у цій місцевості — розбиті. Глибина промоїн на дорогах подекуди з пів метра.

Проїхати цією ділянкою неможливо, пройтись пішки — справжнє випробування. Місцеві кажуть, дорога вимивається після кожної зливи. Побоюються, що наступного разу взагалі утвориться провалля.

Сусідня вулиця Зої Космодем’янської розташована трохи вглиб. Там ситуація не краща.

Раніше ця вулиця була в ще гіршому стані — глибокі провалля, на кожному кроці утворювались ями. А після дощів вся дорога перетворювалась в справжнісіньке болото. Люди навіть намагалися своїми силами ремонтувати провулок, бо ситуація вже була критичною.

Звісно, такий матеріал довго не прослужить. Люди кажуть, тут неозброєним оком видно, що потрібен капітальний ремонт. Місцеві скаржаться, через відсутність нормальних доріг дуже часто стикаються із труднощами. Подекуди, аж до загрози життю.

Для таксі та пожежної проїзду тут також немає. Скаржаться і люди похилого віку, для яких звичайна прогулянка може скінчитись травмами. Місця у дворі немає і для дітей.

Люди вже неодноразово звертались по допомогу до кого тільки можна, втім реакції немає.

Ми ж зателефонували до пресслужби міськради. Відповідь була однозначна — цьогоріч ремонт доріг по цих вулицях не передбачений. Кошти з бюджету спрямували на реконструкцію інших доріг.