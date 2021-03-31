Компанія ІНТЕРПАЙП передала кисневі балони в лікарню Новомосковська

31.03.2021 18:49

Компанія ІНТЕРПАЙП передала життєво важливі кисневі балони в центральну лікарню Новомосковська. Цей заклад є опорним в лікуванні ковідних хворих для всього Новомосковського та Магдалинівського районів. Тож потреба у кисневій терапії виникає щодня, і у великій кількості.

Щодня в реанімаційному відділенні Новомосковської центральної лікарні знаходиться до 8 вкрай важких пацієнтів. Всі вони потребують кисневої терапії. На годину витрачають, як мінімум, 2 балони суміші. Тож в запасі завжди має бути достатня кількість кисню.

10 балонів для вкрай важливого кисню сьогодні медзакладу передала українська промислова компанія Інтерпайп. Це вже не перша допомога опорній лікарні Новомосковська. За час пандемії компанія разом з фондом “Відродження регіону” надала медикам допомогу на більш ніж 3 мільйони гривень.

В центральній лікарні Новомосковська лікують пацієнтів з Новомосковського та Магдалинівського районів. Зараз в закладі перебувають зо 200 хворих. Половина з них — із підтвердженим COVID-19. Медики кажуть, за останні декілька тижнів кількість хворих значно зросла. Тож потреба у кисні постійно збільшується.

Поки в Новомосковській міській лікарні не побудували автономну кисневу станцію. Вона з’явиться лише за місяць. Тож балони з киснем тут залишаються дуже актуальними.

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