В області понад 200 нових випадків захворювання на COVID-19

Вперше із початку пандемії в Україні від коронавірусу за добу померли аж 407 людей, госпіталізували понад 5,5 тисяч. Всього нових хворих на COVID понад 11 тисяч. Про ситуацію в країні та області – дивіться далі.

Вчора на Дніпропетровщині виявили понад 200 випадків захворювання на COVID 19, одужали 83 людини. Найбільше нових інфікованих у Дніпрі – 77 та в Кривому Розі – 33. Після піку наприкінці минулого тижня, ситуація стабілізувалася – кажуть в облдержадміністрації. Вже 2 дні не реєструють зростання захворюваності. Область залишається в помаранчевій зоні. Втім, підштовхнути нас до червоної може завантаженість стаціонарів.

Зараз на Дніпропетровщині ліжка завантажені на 62,5%. В області 14 тисяч інфікованих, 11 тисяч — лікуються вдома. Близько половини у середньому та тяжкому стані.

Найбільше нових хворих зареєстрували в Києві – це більше тисячі. Наразі в столиці завантажені понад 85% ліжок із киснем. Також в лідерах Одещина та Харківщина. Сьогодні 11 областей України перебуває в червоній зоні. Потрапити туди незабаром може ще одна – Хмельниччина. А от у 3 регіонах із «червоного списку» епідеміологи фіксують покращення.

Станом на сьогодні в Україні вакцинована 231 тисяча людей, із них майже 19 тисяч – за останню добу. На другому місці за кількістю щеплень – Дніпропетровщина із показником в 16 729 осіб. Головний санітарний лікар України анонсував: до кінця червня Україна отримає мільйон доз вакцини Pfizer.

Вакцинувати більшу частину дорослого населення влада планує протягом цього року. 2021-го мають надію законтрактувати ще 15 мільйонів доз.