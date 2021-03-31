На лівому березі зачинився кінотеатр «Правда»

Кінець епохи кінотеатрів! Ще на початку тижня соцмережі сколихнула новина — славнозвісний кінотеатр «Правда», що на лівому березі Дніпра, більше не працює. Керівництво мережі підтвердило цю інформацію. В чому причина закриття колись популярного у місті закладу? Та які легендарні кінотеатри також не витримали змагання із більш сучасними конкурентами — дивіться у спецрепортажі Софії Куценко.

Зачинено назавжди! Кінотеатр «Правда», що на Слобожанському проспекті, працював з 1964 року аж до сьогодення. Втім нещодавно стало відомо про припинення роботи кінопрокату.

Пан Сергій згадує, як у часи своєї молодості приходив сюди з компанією дивитися закордонні прем’єри. Інколи через велику кількість охочих до кінотеатру було не потрапити. Тоді у моді були переважно індійські фільми. Їх дивилися з великим захватом. Від новини про закриття колись єдиного на Лівобережжі кінотеатру чоловік просто у шоку. Каже: це втрата цілої епохи.

Сумуватиме за кінотеатром й Анжела. Сюди дівчина разом із друзями приходила досить часто. Це місце — одне з найпопулярніших у районі. Вона і подумати не могла, що колись його зачинять.

Кінотеатр “Правда” з’явився на проспекті Правди, нині Слобожанському, півстоліття тому. Його будівництву передував стрімкий розвиток району. Заклад витримав кризу 90-х. Утім, вижити у 21-у столітті не зміг.

Останні кілька років “Правда” залишався єдиним у місті кінотеатром в окремій будівлі. Хоча ще в минулому столітті таких закладів у Дніпрі було майже 20. Більшість із них закрилися наприкінці 90-х. Інші протрималися до середини нульових.

Кіно до колишнього Катеринослава прийшло за 2 роки після прем’єри братів Люм’єри у Парижі, а саме у 1897 році. На початку 20 століття у місті з’являються перші кінотеатри. Найстаріший – “Біоскоп Зайлера”, який після війни перейменували на “Родину”. У 70-х роках кінотеатр визнали найкращим в СРСР. Свої позиції він не здавав ще довго, втім у 2014 кінопрокат зупинили. 2 роки столітня будівля стояла порожньою. Зараз же тут розташувався пивний ресторан, бо так вирішив власник.

У післявоєнні роки великою популярністю користувався кінотеатр “Перемога”. Зараз у цій будівлі розташована Дніпровська міська рада. У 1957 році двері для відвідувачів відкрив кінотеатр “Червоногвардієць”. Він вистояв у буремні часи, однак у 2011 його закрили. Тепер у будівлі, яка вважається пам’яткою архітектури, розташований Будинок мистецтв. Тут є 3 виставкові та 2 кінозали, де постійно проводять творчі заходи.

Творчим життям продовжує жити й кінотеатр “Супутник”. Його звели в середині 60-х на замовлення Південного машинобудівного заводу. Фасад будівлі прикрасили величезним космічним панно, яке збереглося і до нині. З 2013 “Супутник” перетворився на концертну залу. Зараз колишній кінотеатр став творчою базою колективу “Юність Дніпра”.

Інші кінотеатри, такі, як: “Факел”, “Космос”, “Україна” та “Жовтень” перетворилися на магазини й готелі. В них вирує життя й у 2021 році. Найменше пощастило кінотеатрам “Січ” та “Салют”. Перший стоїть занедбаним вже 6 років, однак під цілодобовою охороною. Другий же неодноразово розкрадали, а нещодавно ще і підпалили. Дивлячись на нього, складно уявити, що це був подарунок місту до 200-ї річниці.

Не вижили у Дніпрі й літні кінотеатри. Зокрема, імені Чкалова, який звели у 1950. 40 років він був одним з найпопулярніших в місті. У 1991 році у його будівлі відкрили перший нічний клуб, який згодом знищила пожежа. Зараз це найбільше згарище у середмісті Дніпра.

Та економісти кажуть: до старого формату кінотеатри більше ніколи не повернуться. Вони житимуть виключно у торговельних центрах, де потік потенційних клієнтів набагато вищий, що має більшу фінансову ефективність.

Епоха повноцінних кінотеатрів у Дніпрі завершилась у 2021 році. І ми стали свідками цієї події.