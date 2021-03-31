Швидкісний потяг Хюндай відправили в депо для відновлення

А от швидкісний потяг Хюндай, що в понеділок зійшов з рейок поблизу селища Славгород, вже підняли й відправили в депо для відновлення. Також завершили ремонт контактної мережі та колії після аварії. Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям поновлений.

Нагадаємо, 29 березня з рейок зійшли 6 з 9 вагонів поїзду Інтерсіті. У потязі перебували 90 пасажирів, ніхто не постраждав. Попередньо повідомляли, що він міг зійти з рейок через проблеми з коліями. В мережі вже з’явилось відео, на якому видно, як потяг потрапив на криві рейки. Машиністу довелося екстрено гальмувати. За фактом аварії на залізниці поліція відкрила кримінальне провадження.