Мешканці Чаплів переймаються аварійним станом місцевої дороги

Небезпечна магістраль! Мешканці житломасиву Чаплі, що у Самарському районі Дніпра переймаються аварійним станом дороги. Нею користуються чимало водіїв. Бо з різних напрямків вона веде до в’їзду в населені пункти. Пересувається шляхом і велика кількість вантажівок. Через такий активний рух тут постійна загроза ДТП. Чи планує місцева влада розв’язувати цю проблему та наскільки катастрофічна ситуація — Марко Ручка розкаже.

Дорога проходить через 4 вулиці Чаплінська, Каширська, Електрична та 20-річчя Перемоги. Приблизно 10 кілометрів шляху повністю в занедбаному стані. Ями та вибоїни трапляються щонайменше через кожні пів метра.

Микола Вікторович демонструє кількість вибоїн на маленькій частині дороги, каже — так можна стрибати по ямах вздовж всієї магістралі. Капітального ремонту тут не проводили щонайменше 40 років. Зараз покриття у майже непридатному стані.

Ця дорога має статус загального призначення. Тобто нею рухається громадський транспорт, не забороняється пересуватись і вантажівкам. Втім коли магістраль перевантажена, утворюється справжній колапс. Особливо ускладнюють рух фури.

Цією ж дорогою доїжджаємо до житломасиву Придніпровськ. Покриття залишає бажати кращого. Прямо на перехресті вулиць Електрична, Кольська та 20-річчя Перемоги величезна вибоїна.

Ані нормальної проїжджої частини, ані пішохідних зон, каже Юлія. Жінка неодноразово зверталась до районної та міської влади по допомогу. Писала скарги куди тільки можна. Втім результату — жодного.

Тим часом голова адміністрації Самарського району переконаний — проблема з дорогами утворилась нещодавно, після зими.

Втім шанс, що дороги оновлять є. В районній адміністрації запланували ремонтні роботи.

В мерії ж кажуть — з початку березня, як тільки потепліло, розпочали ремонтувати дороги. Роботи планують розпочати з дня на день.