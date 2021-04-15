Близько 40% усіх викликів, що надходять до рятувальників, хибні

Їх постійно плутають із сантехніками, операторами мобільного зв’язку та довідковою службою. Майже половина звернень, які надходять до рятувальників Дніпропетровщини, не за адресою. До Дня пожежної охорони наші кореспонденти поспілкувалися із диспетчерами ДСНС. Ті розповіли про найабсурдніші дзвінки, а заодно пояснили, як правильно повідомляти про пожежу. Усе знає Владислав Авдієнко.

Повідомлення такого характеру регулярно надходять до ДСНС. Рятувальників плутають із сантехніками, операторами мобільного зв’язку, використовують як довідкову службу, питають чи можна посмажити шашлички у багатоповерхівці!

Близько 40% усіх викликів — не за адресою, твердять в управлінні ДСНС. Часто до них потрапляють, коли викликають швидку та поліцію. Інколи це просто пустощі дітей.

Через такі хибні дзвінки рятувальники втрачають безцінні хвилини на порятунок чиїхось життів. Особливо напружена ситуація під час погіршення погодних умов та у пожежонебезпечний період. Тоді отримують до 2,5 тисяч викликів на добу.

Навіть якщо люди знають правильний номер, часто не можуть надати інформацію через стрес. Тож, запам’ятовуйте алгоритм: якщо сталася пожежа:

Передусім називайте адресу. Навіть якщо через задимлення втратите свідомість, рятувальники вже будуть в дорозі.

Друге — повідомте тип об’єкту, де перебуваєте: школа, супермаркет, житловий будинок та кількість поверхів.

Загалом минулого року на лінію 101 надійшло майже 600 тисяч дзвінків від жителів нашої області.