Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 19.11.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 19.11.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1365 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом за вчора зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Мощенка Чернігівської області; Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Ямполя, Федорівки та в напрямках Сіверська й Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення із противником в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії противника в районах Приморського та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 850 осіб. Також ворог втратив танк, бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!