Кам’янське отримало гуманітарну допомогу від наших європейських партнерів — міста Вупперталь

Кам’янське продовжує розвивати міжнародні зв’язки та залучати підтримку від європейських партнерів. Днями місто отримало чергову партію гуманітарної допомоги з Німеччини з міста Вупперталь. У вантажі – медичне обладнання та вироби, необхідні для лікарень і закладів, що надають підтримку людям похилого віку та особам з інвалідністю. Серед отриманого також лікарняні ліжка, крісла колісні, пересувні підйомники, дитячі кювети, засоби догляду за пацієнтами, а також реабілітаційне обладнання – тренажери та пристрої для фізичного відновлення. Гуманітарку отримали за угодою про міжнародне партнерство, яку нещодавно міський голова Кам’янського підписав із мером Вупперталя.

Продовжити читання