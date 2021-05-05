Ескалатор у надземному переході над Слобожанським проспектом не працює майже півроку

Справжнє випробування для пенсіонерів та матерів із візочками! На переході над Слобожанським проспектом майже 5 місяців не працює один з ескалаторів. Отож пішоходам доводиться підійматися на 6-метрову висоту сходами. Чому зламався підйомник та коли його відремонтують?

Надземний перехід на Слобожанському проспекті відкрили в квітні 2016 відтоді регулярно виходять з ладу ескалатори які мають доставляти містян на висоту третього поверху. Ось цей приміром не працює майже 5 місяців.

Альтернативи у тих, хто хоче перейти проспект дві – або обходити цілий квартал до найближчого світлофору, або користуватися сходами. Втім, не усім це під силу.

Ніні Афанасіївні – 73. Жінка жаліється, після хвороби ледве стає сил ходити, не те що – видиратися сходами.

Тяжко й матусям із візочками. Ірина щодня долає перехід двічі – водить старшого сина до садочка. Молодшого, якому усього 8 місяців, мусить брати з собою.

Через екстремальні “турне” сходами Ірині вже довелося замінити візочок. Метал не витримав навантажень.

За проєктом для матусь із візочками та людей з інвалідністю був передбачений ось такий травелатор. Втім механізм себе не виправдав і його зняли. Допомагати піднятися на перехід наразі – обов’язок охорони.

Чи можуть розраховувати на допомогу люди з інвалідністю – проведемо експеримент. Тут є кнопка виклику персоналу ми її натискаємо та чекаємо

Минає 5 хвилин, 10. Підіймаємося на перехід, аби достукатися до охоронців.

У міськраді пояснюють – охоронець начебто відлучився до вбиральні. Щодо зламаного ескалатора – то там, кажуть, потрібен коштовний ремонт. Несправні 10 сходинок, ланцюг який їх рухає, електрика та поручень. Усе, мовляв, через дії вандалів.

Щоб замінити обладнання треба близько двох мільйонів гривень. Наразі триває тендер. Розпочати роботи планують після 15-го травня. Також ще 2 роки тому чиновники розробили проєкти ліфтових шахт для людей з інвалідністю. Поки фінансування на них не отримали.