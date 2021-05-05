Пожежі, смертельні ДТП та нещасті випадки на воді. Підсумки святкових вихідних

Численні пожежі в екосистемах, смертельні ДТП та нещасні випадки на воді. Рятувальники підбили підсумки чергування на свята. Також за останній тиждень надзвичайникам довелося вилучити та ліквідувати 500 боєприпасів.

Останній тиждень у рятувальників видався гарячим. В області сталося 114 пожеж. Загинули 4 людини, шестеро – постраждали. Більше половини займань зафіксували в екосистемах.

У ДТП минулого тижня загинули дві людини, семеро – постраждали. У Покрові – позашляховик влетів у стовп. Із понівеченого авто рятувальникам довелося визволяти двох пасажирів. Також смертельна аварія сталася у Дніпрі. На Кайдацькому мосту рейсовий автобус врізався в евакуатор. На ньому якраз знаходилася автівка. Від удару вона з’їхала просто в лобове скло буса.

Почастішали й нещасні випадки на воді – за минулий тиждень потонули двоє рибалок. Ще одного не можуть знайти вже 2 тижні.

У ДСНС застерігають під час травневих свят купатися ще зарано. Вода – холодна, а рятувальні пости ще не розгорнуті.