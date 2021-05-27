Рятувати життя сотням дітей та дорослих можна завдяки соціальним проєктам

27.05.2021 18:06

Особливо коли свої зусилля об’єднують представники бізнесу й влади. У цьому особисто впевнились учасники розширеного засідання регіональної Ради підприємців області. Першими були проєкти “Допоможи народитися дитині” та “Допоможи онкохворій дитині”, запроваджені плазмацентром “Біофарма Плазма Дніпро”.

Засідання Ради підприємців почалось з екскурсії. Відвідувачам розповіли про донорство плазми, його користь для здоров’я та суспільне значення. Про благодійні проєкти сучасного плазмацентру “Біофарма плазма Дніпро”.

Плазмацентр “Біофарма плазма Дніпро” став своєрідним нетворкінгом — місцем, що об’єднує однодумців та небайдужих людей.

Соціальні партнерські проєкти “Біофарми” спрямовані на донорську доброчинність задля допомоги дітям, яким вкрай необхідні ліки з плазми крові.

Робітники деяких підприємств вже долучились до акції “Допоможи народитись дитині” і запрошують інших підтримати проєкт.

Кожному донору для відновлення водного балансу вручають пляшку води “Петриківська” від партнера проєкту.

Після екскурсії пройшло обговорення напрямків співпраці влади та бізнесу. В рамках звіту з першого етапу проєкту “Допоможи народитись дитині” обласному перинатальному центру вручили сертифікат на 25 000 гривень на придбання препаратів з плазми.

В знак підтримки соціальних проєктів учасники засідання підписали меморандум про співробітництво.

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