Вулиця Любарського більше не тонутиме, обіцяють комунальники

15.06.2021 18:35

У зливу вулиця Любарського перетворюється на річку. А у дворах, що поблизу, не просихають калюжі. Тож на житловому масиві Сонячний розпочали роботи з реконструкції мереж дощової каналізації. Експертиза показала, що старий колектор не працює. Що планують зробити, аби раз і назавжди розв’язати проблему підтоплення у цьому районі?

Під час кожної зливи вулиця Любарського перетворюється на річку, а у дворах на прилеглій вулиці Мурманській – калюжі не просихають.

Аби раз і назавжди розв’язати проблему, у Дніпрі по вулиці Любарського розпочали роботи з реконструкції мереж дощової каналізації, яка не працювала так, як годиться. При цьому частину мережі вкладуть там, де її ніколи не було.

Ремонтники прокладуть пластикову трубу та встановлять нові колодязі та дощоприймачі. Усе потім під’єднають до центрального колектора, який знаходиться неподалік.

Реконструкцію мережі протяжністю у понад кілометр та вартістю у 14 мільйонів гривень обіцяють завершити за три з половиною місяці.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

У Дніпрі знову висаджують дерева. І одразу встановлюють на них антивандальні засоби

15.06.2021 18:51

Масштабні ремонти внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі

15.06.2021 18:19

Два тижні без газу живуть мешканці одного з будинків у Дніпрі

15.06.2021 17:53

Від 10 до 20 гривень. У Дніпрі презентували паркувальні зони

15.06.2021 17:19

У Кам’янському продовжують оновлювати медичні заклади

15.06.2021 17:03

Поліція ловить водіїв на підпитку, а ДСНС-ники продовжують ліквідовувати підтоплення

14.06.2021 18:25
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com