Вулиця Любарського більше не тонутиме, обіцяють комунальники

У зливу вулиця Любарського перетворюється на річку. А у дворах, що поблизу, не просихають калюжі. Тож на житловому масиві Сонячний розпочали роботи з реконструкції мереж дощової каналізації. Експертиза показала, що старий колектор не працює. Що планують зробити, аби раз і назавжди розв’язати проблему підтоплення у цьому районі?

Під час кожної зливи вулиця Любарського перетворюється на річку, а у дворах на прилеглій вулиці Мурманській – калюжі не просихають.

Аби раз і назавжди розв’язати проблему, у Дніпрі по вулиці Любарського розпочали роботи з реконструкції мереж дощової каналізації, яка не працювала так, як годиться. При цьому частину мережі вкладуть там, де її ніколи не було.

Ремонтники прокладуть пластикову трубу та встановлять нові колодязі та дощоприймачі. Усе потім під’єднають до центрального колектора, який знаходиться неподалік.

Реконструкцію мережі протяжністю у понад кілометр та вартістю у 14 мільйонів гривень обіцяють завершити за три з половиною місяці.