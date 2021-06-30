У Кам’янському сьогодні вітали медалістів

30.06.2021 17:24

Фінальна крапка у шкільному житті! У Кам’янському сьогодні вітали випускників. Зокрема, у міському парку зібрались понад 40 школярів, яких відзначили золотими та срібними медалями. Ще дівчат та юнаків вітали танцями, піснями й всілякими сюрпризами. Як пройшов урочистий захід — дивіться у наступному сюжеті!

Піснями, танцями, промовами вітали випускників Кам’янського. Зокрема, найкращих, вже колишніх школярів, зібрали під відкритим небом у міському парку задля урочистого вручення срібних та золотих медалей. До найвищої відзнаки трохи не дотягнула випускниця Анастасія, через єдину дев’ятку в атестаті. Втім дівчина своєму успіху радіє та будує амбітні плани на майбутнє.

Срібну медаль отримали й подруга Насті — Аліна. Задля такого результату школярка наполегливо вчилась та пильно слідкувала за своєю успішністю.

Та звісно найбільше на цьому заході хвилювались батьки випускників.

Вручав медалі та подарунки випускникам міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.Загалом медалі отримали 44-и учні зі всього міста. З них 30 — золотих, інші — срібні.

Завершився захід традиційним вальсом випускників. А як символ прощання зі школою, хлопці та дівчата відпустили кольорові кульки в небо.

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