У Кам’янському містяни разом з родинами загиблих Героїв висаджували рослини на території розарію

20.11.2025 12:26
u-kam-yanskomu-mistyany-razom-z-rodynamy-zagyblyh-geroyiv-vysadzhuvaly-roslyny-na-terytoriyi-rozariyu

У Кам’янському продовжуються роботи з благоустрою територій. Днями родин загиблих Героїв, представники громадської організації “Бджола” та мешканці громади разом займалися озелененням Розарію. Аби зробити цю локацію ще більш доглянутою та комфортною для відвідувачів. Розарій – важлива рекреаційна зона для кам’янчан. Влітку його привели до ладу після тривалого періоду занедбаності. Оскільки територія перебуває на балансі підприємства «ДніпроАзот», яке нині не працює. Упродовж літа в оновленому Розарії проводили майстер-класи, зустрічі, заходи для дітей і дорослих, кінопокази просто неба також тут облаштували зону Wi-Fi.

