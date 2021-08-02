У Дніпрі впіймали п’яного водія маршрутки

Возив повний автобус людей у нетверезому стані. У Дніпрі впіймали водія маршрутки, який дозволив собі посеред робочого дня хильнути чарку-другу. Неадекватний стан кермувальника помітили пасажири та одразу зателефонували до поліції.

Патрульні зупинили порушника та перевірили його на драгері, який показав значне перевищення норми. Любитель випивати на робочому місці ще й пропонував хабаря правоохоронцям, за це його можна притягнути до кримінальної відповідальності. Детальніше – Єгор Ромахло.

Вечір суботи. Неподалік вулиці Комінтерну патрульні зупиняють водія маршруту №59. Той поводиться неадекватно, але погоджується пройти тест на драгері. Результат – аж 1 ціла 28 сотих проміле. При нормі у 2 десяті! Містян новина про кермувальника напідпитку не на жарт налякала. Чимало пасажирів тепер, кажуть, придивляються до маршрутників.

А от колеги горе-водія з того ж 59 маршруту запевняють – вийти в рейс п’яним чоловік ніяк не міг. Адже кожного ранку співробітників АТП перевіряють медики. І, за найменшого відхилення від норми, не допускають до роботи. Думають, порушник дійшов до кондиції протягом дня.

Від інших водіїв дізнаємося, любителю закинути за комірець – 57. Працює на підприємстві лише кілька місяців. Сам він з Кам’янського. У міськраді вже відреагували на ситуацію. На вимогу департаменту транспорту, пияку звільнили.

У компанії-перевізнику обіцяють, відтепер серйозно посилять контроль за своїми водіями. Почнуть проводити ревізії не тільки зранку, а й серед дня.

У поліції додають – сам водій під час складання адмінпротоколу ще й намагався запропонувати правоохоронцям хабаря. Як результат – на місце викликали ще й слідчу групу.

І тепер, окрім штрафу, вилучення водійського посвідчення та звільнення – любителю хильнути ще й загрожує реальний строк – до 4-х років позбавлення волі.