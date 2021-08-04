Мешканці багатоповерхівки на Робочій шість днів були без світла

Шостий день без світла. Багатоповерхівка на Робочій з комфортного будинку перетворилася на духову шафу. Мешканці звертались із запитами, писали скарги. Доведені до відчаю, навіть перекривали дорогу. Але світло так і не з’явилося. Причина – дві великі компанії, одна постачає електроенергію, інша обслуговує будинок, не можуть дійти згоди через борги. Світло у цій заплутаній справі шукала Олена Городецька.

Це був крок відчаю у мешканців багатоповерхівки №18 по вулиці Робочій. Бо у цю жахливу спеку у них вже 5 днів немає світла.

Вадим Валентинович живе на 10 поверсі. Рік назад чоловік переніс інсульт. Йому важко підійматися вгору, бувають запаморочення, але вдома він задихається від спеки.

Мешканці поважного віку опинились на межі виживання через відключення електроенергії.

Анатолій Андрійович переніс інфаркт, він взагалі не виходить з квартири. Щоб не задихнутися від спеки, поливає себе водою.

В компанії ДТЕК ситуацію, що склалася прокоментували письмово:

“30 серпня по заявці постачальника ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» обмежено електропостачання одного з об’єктів ПрАТ «НВО« Созідатель». Причиною відключення називається порушення п. 7.5.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії – наявність заборгованості за спожиту електроенергію перед постачальником ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»”

Відновлення електропостачання буде можливо після врегулювання відносин Керуючої компанії ПрАТ «НВО« Созидатель»з постачальником електроенергії ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» і після отримання відповідної заявки на відновлення подачі електроенергії споживачу.

Повідомлення про відключення спрямували в “Созідатель”, компанію, що обслуговує будівлю. Мешканців не попередили. В результаті – життя в сучасній десятиповерхівці перетворилося на фільм жахів. Ініціативна група прийшла до керівника компанії “Созідатель”. А там їм повідомили, ДТЕК теж боржник.

Юристи нагадують, борги слід стягувати через судові позови. Така практика поширена і дієва.

Аби самостійно контролювати оплату рахунків та надання послуг, міська влада рекомендує мешканцям створити ОСББ.

Мешканці вже провели збори й зараз триває процедура створення ОСББ. Але світло в будинок не увімкнули й спека шкодить здоров’ю. Тож люди поважного віку та немовлята, що мешкають в десятиповерхівці, фактично виборюють право на нормальне життя.

Доки ми готували матеріал до ефіру, постачання світла у будинок за адресою вулиця Робоча, 18 було відновлено.