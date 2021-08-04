Благодійники влаштовують фотосесій, аби допомогти хворим дітям

Фотосесія – як допомога хворим дітям. Жіноча спільнота Дніпра присвячує Дню незалежності України одразу кілька проєктів. Один з них – благодійні зйомки, кошти з яких підуть на допомогу малюкам з орфанними захворюваннями. Перша частина вже пройшла у садовому центрі “Сакура”.

12-річний Юра ніколи не був у такому красивому місці. Йому тут все подобається.

Хлопчик любить читати книжки та дивитися фільми про супергероїв. Однак він вже здогадується, його мама також супергеройка. Вона впорається із найскладнішими проблемами.

У Юри орфанне захворювання пов’язане з імунодефіцитом. Зараз на лікування йде до 100 тисяч гривень на місяць. Якби не благодійники, Вікторія б не впоралась.

Постійно розповідати про своїх підопічних, збирати навколо однодумців й проводити різноманітні заходи – справа лише на перший погляд легка. Головним напрямком праці фондів все ж є безпосередня допомога.

Зараз вдалось придумати новий спосіб привернення уваги людей, вважає голова жіночої спільноти “Мальва”.

Алла Бродська та Максим Отдєлкин мають успішний бізнес. У подружжя троє своїх дітей. Однак, кажуть, не змогли пройти повз запрошення допомогти іншим малюкам.

У садовому центрі панує святковий настрій. Учасники фотографуються разом і поодинці.

І таких гарних днів буде ще три. У парку “Сагайдак”, у яхт клубі “Січ” та у сквері Прибережний. Кожен з фотосетів дасть суттєву підтримку тим, кому вона вкрай потрібна.